Тамбовчанин устроил аварию с пострадавшими в Скопинском районе

В субботу, 19 декабря, на 275 километре дороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошла авария. Об этом сообщили в полиции.

В субботу, 19 декабря, на 275 километре дороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошла авария. Об этом сообщили в полиции.

В 14:40 48-летний тамбовчанин на Audi 80 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в Chevrolet Lacetti под управлением местного жителя, ехавшего перед ним. От удара Chevrolet вылетел на «встречку», где столкнулся с Lada Granta, за рулем которого был скопинец.

В результате травмы получили водители Audi и Chevrolet, а также двое пассажиров.