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Совфед оценил идею введения продуктовых карточек
Совет Федерации оценил идею введения продуктовых карточек. По словам первого заместителя председателя комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, введение таких мер оправдано только в случае дефицита товаров.

Совет Федерации оценил идею введения продуктовых карточек. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил ТАСС.

По словам первого заместителя председателя комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, введение карточек на продукты оправдан только в случае дефицита товаров. «Когда у нас этих видов товаров в избытке, карточная система — неправильная форма социальной защиты», — отметил Рябухин.

Более эффективной мерой властей по поддержке населения, по мнению Рябухина, является постоянный мониторинг цен на продукты. Кроме того, он отметил необходимость введения пошлин для экспорта продовольственных товаров за рубеж.