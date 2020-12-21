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Скончалась врач Рязанского кардиодиспансера
Она проработала в кардиодиспансере 30 лет кардиологом. Коллектив медучреждения выразил соболезнование в связи со смертью женщины.

Скончалась врач Рязанского кардиодиспансера Елена Коротченко. Об этом сообщил сайт медучреждения.

Она проработала в кардиодиспансере 30 лет кардиологом.

«После окончания с отличием Рязанского медицинского института им. академика И.П. Павлова Елена Владимировна пришла в РОККД — ее первое и единственное место работы», — говорится в сообщении.

Коллектив медучреждения выразил соболезнование в связи со смертью женщины.

«В нашей памяти врач-кардиолог 1-го кардиологического отделения Елена Владимировна Коротченко навсегда останется как способный человек, никогда не останавливающийся на достигнутом, стремящийся к постоянному совершенствованию в профессии», — отметила администрация ОККД.