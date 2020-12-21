Синоптики предупредили о преждевременной весне в 2021 году

Синоптики предупредили о преждевременной весне в 2021 году. Холодный сезон будет как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть.

Синоптики предупредили о преждевременной весне в 2021 году. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«Несмотря на то, что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — сказал Тишковец. По его мнению, ранняя весна будет характерна для большей части европейской территории России, практически вся она будет находиться в красной зоне.

Как утверждает метеоролог, весна в московском регионе как правило, наступает около 27 марта.