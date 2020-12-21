Семьи начали получать президентские выплаты на детей

Российские семьи с детьми до 7 лет начали получать президентские выплаты в 5000 рублей. Путин назвал это подарком детям на Новый год, так как они будут лишены праздничных елок.

Российские семьи с детьми до 7 лет начали получать президентские выплаты в 5000 рублей. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил Московский Комсомолец .

Напомним, материально помочь семьям с маленькими детьми Владимир Путин пообещал 17 декабря 2020 года во время пресс-конференции.

Президент назвал это подарком детям на Новый год, так как они будут лишены праздничных елок.