Рязанские полицейские раскрыли кражу благодаря фотографии

В Рязани полиция раскрыла кражу мобильного телефона благодаря фотоснимку. На нем был запечатлен преступник.

В Рязани полиция раскрыла кражу мобильного телефона благодаря фотоснимку. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

В полицию обратился 54-летний мужчина. Он сообщил, что накануне он познакомился с прохожим на улице и пригласил в гости. Мужчины выпили алкоголь и разошлись. На следующее утро потерпевший не обнаружил своего мобильного телефона. Полицейские предположили, что мужчина ранее мог быть судим. Они показали потерпевшему фотографии подозреваемых. На одной из них он узнал гостя.

Полицейские разыскали и задержали 35-летнего рязанца, запечатленного на фото. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.