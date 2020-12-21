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Рязанка отсудила у ОКБ 700 тысяч за смерть отца
Судебно-медицинская экспертиза показала, что недостатки в медпомощи снизили эффективность лечения. Пациента можно было спасти.

Рязанка отсудили у ОКБ почти 700 тысяч рублей за смерть ее отца. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что в июне 2016 года мужчина поступил в больницу с жалобами на боли в животе. Его госпитализировали в отделение общей хирургии. Когда состояние пациента ухудшилось, ему сделали операцию и перевели в реанимацию, где он скончался.

Дочь рязанца обратилась в суд с требованием наказать врачей, действия которых привели к смерти ее отца. В 2018 году уголовное дело прекратили в связи с «отсутствием в действиях медработников состава преступления». После этого женщина подала иск о компенсации морального вреда и возмещении материального ущерба.

Ответчик настаивал на том, что пациенту оказали помощь надлежащего качества, а действия или бездействие врачей не послужили прямой причиной его смерти. Однако судебно-медицинская экспертиза показала, что недостатки в медпомощи снизили эффективность лечения, воспрепятствовали своевременной и правильной диагностике заболевания, что создало условия для прогрессирования патологических процессов вплоть до наступления смерти. При этом качественно оказанные услуги могли бы сохранить жизнь пациента.

Суд пришел к выводу о некачественном оказании врачами медуслуг и удовлетворил иск рязанки. С больницы взыскали 650 тысяч в счет морального вреда и 49 400 рублей в счет возмещения расходов на похороны.

ОКБ подала апелляцию, но облсуд оставил ее без удовлетворение. Решение вступило в законную силу.