Рязанец заплатил 90 тысяч ради сохранения своего «Мерседеса»

Приставы напомнили, что проверить наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств можно на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Рязанец заплатил 90 тысяч рублей, чтобы сохранить свой Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Приставы выяснили, что мужчина не оплачивал штрафы ГИБДД с января 2020 года. Они наложили арест на кроссовер должника, оценив его в полтора миллиона. В тот же день рязанец оплатил все штрафы.

Приставы напомнили, что проверить наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств можно на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».