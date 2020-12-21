Рязанец заплатил 90 тысяч ради сохранения своего «Мерседеса»
Приставы напомнили, что проверить наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств можно на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».
Рязанец заплатил 90 тысяч рублей, чтобы сохранить свой Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Приставы выяснили, что мужчина не оплачивал штрафы ГИБДД с января 2020 года. Они наложили арест на кроссовер должника, оценив его в полтора миллиона. В тот же день рязанец оплатил все штрафы.
Приставы напомнили, что проверить наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств можно на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».