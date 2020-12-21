Рязанцев возмутила укладка асфальта в мороз

В селе Лукьяново Сасовского района местных жителей возмутило асфальтирование дороги в холодную погоду. Рязанцев заинтересовал вопрос, почему асфальт не стали укладывать, когда было сухо.

В селе Лукьяново Сасовского района местных жителей возмутило асфальтирование дороги в холодную погоду. Видео снятое очевидцами появилось в понедельник, 21 декабря, в социальных сетях.

На записи видно, что асфальт укладывают на сельской дороге, на обочинах которой лежит снег.

Рязанцев заинтересовал вопрос, почему асфальт не стали укладывать, когда было сухо.