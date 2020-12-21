Рязанцев снова попросили помочь в поисках пенсионера из Луховиц

Мужчина страдает старческой деменцией, родственники ищут его с 12 июня — тогда он ушел из дома без денег и документов.

Рязанцев снова попросили помочь в поисках 86-летнего пенсионера из Луховиц Юрия Кривцова. Он пропал полгода назад.

Его дочь обратилась к жителям Рязанской области, пишет издательство «Пресса». Мужчина страдает старческой деменцией, родственники ищут его с 12 июня — тогда он ушел из дома без денег и документов.

«Может, он попал каким-то образом к вам? Возможно, его приютили добрые люди?.. Мы очень его ждем», — написала женщина.

Приметы Кривцова: рост 170 см, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в военный бушлат, черные спортивные брюки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52, 112.