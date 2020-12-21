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Рязанцев попросили помочь оставшимся без жилья пенсионеркам
Рязанцев попросили помочь двум пенсионеркам, которые остались без жилья. 14 декабря их дом в Старожиловском районе сгорел.

Рязанцев попросили помочь двум пенсионеркам, которые остались без жилья. 14 декабря их дом в Старожиловском районе сгорел.

Мать и дочь 1947 и 1968 годов рождения не пострадали, их перевезли к родственнице в Рязань. Женщинам требуется аппарат для измерения давления, одежда, подушки, одеяла, мебель, техника.

Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (910) 645-21-35 (Наташа), перевести деньги по номеру телефона +7 (915) 645-22-35. Передать вещи можно по адресу Куйбышевское шоссе, 16.