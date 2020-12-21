Рязанцев попросили помочь оставшимся без жилья пенсионеркам

Рязанцев попросили помочь двум пенсионеркам, которые остались без жилья. 14 декабря их дом в Старожиловском районе сгорел.

Рязанцев попросили помочь двум пенсионеркам, которые остались без жилья. 14 декабря их дом в Старожиловском районе сгорел.

Мать и дочь 1947 и 1968 годов рождения не пострадали, их перевезли к родственнице в Рязань. Женщинам требуется аппарат для измерения давления, одежда, подушки, одеяла, мебель, техника.