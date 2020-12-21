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«Ростелеком. Лицей» подарит месяц подписки на весь образовательный и развивающий контент
После окончания бесплатного месяца можно будет продлить подписку за 199 рублей в месяц на весь образовательный и развлекательный контент «Лицея». Подробнее о новогодней акции по ссылке.

Цифровой сервис образования «Ростелеком. Лицей» запускает новогоднюю акцию и дарит новым пользователям месяц подписки на все образовательные и развивающие курсы. Подарок можно получить при регистрации в сервисе до 10 января.

«Новый год — это не только длинные каникулы, отдых и веселье, но и возможность узнать что-то новое. Это касается всех, независимо от возраста, но особенно важно подросткам, — отметили в компании. — Благодаря цифровым технологиям школьники могут обучаться новому, не выходя за пределы своей квартиры. Это могут быть курсы по маркетингу, английскому языку и другим темам в зависимости от интересов ребенка. Настоящим помощником в обучении станет „Лицей“ от „Ростелекома“».

В сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы (кроме физкультуры), включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезный раздел «Развивающие курсы». В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память и креативность, речевые и другие навыки.

«Лицей» также поможет школьникам определиться с будущей профессией. В специальном курсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. Слушатели узнают, как ответственно подойти к выбору профессии, и смогут понять, кем же хочется стать в будущем.

После окончания бесплатного месяца можно будет продлить подписку за 199 рублей в месяц на весь образовательный и развлекательный контент «Лицея». Подробнее о новогодней акции по ссылке.