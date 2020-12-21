Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

аничения будут действовать неделю. Решение приняли, чтобы не допустить завоз и распространение новой коронавирусной инфекции.

С 00:00 22 декабря России приостанавливает авиасообщение с Великобританией. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

Ограничения будут действовать неделю. Решение приняли, чтобы не допустить завоз и распространение новой коронавирусной инфекции.

Напомним, ряд европейских стран закрыл авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса.