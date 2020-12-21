Роспотребнадзор предупредил об ограничениях после прививки от COVID-19

После вакцинации нужно придерживаться ряда правил. Ранее россиянам объяснили, что нужно делать перед прививкой от COVID-19.

В Роспотребнадзоре рассказали о том, что нельзя делать после прививки от COVID-19. После вакцинации нужно придерживаться ряда правил, передает РИА Новости .

В частности, следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев. Также нельзя есть продукты, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Ранее россиянам объяснили, что нужно делать перед прививкой от COVID-19.