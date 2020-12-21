«Росгосстрах поможет россиянам не бояться прививок

В преддверии масштабной вакцинации россиян от коронавируса «Росгосстрах» позаботился о том, чтобы предоставить финансовую «подушку безопасности» и медпомощь на случаи осложнений после прививок. Компания запускает продажи продукта «Иммунитет без риска», покрытие которого предполагает как денежные выплаты в случае госпитализации или ухода из жизни вследствие осложнений после вакцинации, так и организацию медицинских услуг застрахованным. Клиенты смогут воспользоваться дистанционными консультациями врача перед прививкой и после, а также пройти реабилитацию для восстановления здоровья после стационарного лечения осложнений вакцинации или перенесенного COVID-19.
Новый полис от «Росгосстраха» покрывает риски возникновения серьезных последствий для здоровья после иммунизации в самом широком смысле — не только после вакцинации от COVID-19, но после ряда других сезонных и регулярных прививок. Сегодня Национальный календарь профилактических прививок для взрослых в России предполагает проведение вакцинации против множества инфекций. Так, в частности, всем гражданам от 18 лет рекомендуется каждые 10 лет прививаться от столбняка и дифтерии, вакцинироваться и ревакцинироваться от кори — всем, кто не болел ею, в возрасте до 35 лет и до 65 лет, работникам медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер. Вакцинация и ревакцинация против краснухи предписана женщинам 18-25 лет. Ранее не прививавшимся от вирусного гепатита B россиянам в возрасте от 18 до 55 лет медики тоже рекомендуют сделать соответствующую прививку. Наконец, ежегодно многие наши соотечественники прививаются от гриппа и пневмококовой инфекции.
Несмотря на постоянно улучшающееся качество используемых вакцин, медики пока не могут исключить появления побочных последствий после иммунизации — и порой весьма серьезных для здоровья. Статистика, накопленная за многие десятилетия прививочных кампаний Всемирной организацией здравоохранения, показывает, что довольно часто организм реагирует на вакцинацию повышением температуры, сыпью, головными болями, затруднением дыхания
Но в этой статистике эксперты не учитывают некоторые внешние обстоятельства — в том числе и так называемый человеческий фактор, который тоже может серьезно повлиять на последствия вакцинации: нарушение правил хранения и транспортировки вакцины, ошибки в оценке состояния прививаемого и наличия противопоказаний, отсутствие стерильности помещений и инструментов, нарушение инструкций по применению. Собственно, во многом именно опасения стать жертвой медицинской ошибки или халатности для многих людей перевешивает на чаше весов риск серьезно заболеть без своевременно сделанной прививки. А применительно к новым вакцинам от COVID-19 надо также учитывать отсутствие длительной истории использования и огромного массива данных для достоверной статистики.
Полис от «Росгосстраха» — хорошая возможность перебороть свои предубеждения и получить страховую защиту и медицинскую поддержку. Продукт «Иммунитет без риска» предусматривает страхование граждан в возрасте от 18 до 65 лет от последствий вакцинации против дифтерии, столбняка, вирусного гепатит В, кори, краснухи, пневмококовой инфекции, а также гриппа и ставшего столь актуальным в 2020 году COVID-19. Через розничные каналы самой страховой компании этот полис будет предлагаться по цене в 1 тыс. рублей со страховой суммой в 500 тыс. рублей, через партнеров «Росгосстраха» можно будет приобрести и вариант с расширенным покрытием (до 700 тыс. рублей) за 1,8 тыс. рублей.
В покрытие входит единовременная денежная выплата всей страховой суммы в случае ухода из жизни застрахованного по причине осложнений после вакцинации, либо выплата в размере 2000 рублей за каждый день пребывания в стационаре, если клиенту потребуется госпитализация. Программа страхования предусматривает возможность неограниченного количества обращений застрахованного в медицинский контактный центр «Росгосстраха» — квалифицированные специалисты проконсультируют, как следует правильно подготовиться к той или иной прививке и расскажут о противопоказаниях, а также дадут рекомендации в случае ухудшения состояния клиента в течение 30 дней после вакцинации. Если после лечения от вызванных прививкой осложнений владельцу полиса потребуется реабилитация, она будет организована в специализированных клиниках или санаториях как в регионе его проживания, так и за его пределами. «Росгосстрах» возьмет на себя организацию реабилитационных процедур и в случае, если после вакцинации в период действия договора у клиента будет диагностирована тяжелая форма COVID-19.
«В уходящем году на рынке появились страховые продукты, ставшие ответом страховщиков на пандемию коронавируса и появившийся в обществе запрос на защиту от этой болезни, — говорит член Правления ПАО СК „Росгосстрах“ Елена Белоусенко. — Наш новый продукт „Иммунитет без риска“ не имеет ситуативной привязки, поскольку обеспечит страховую защиту и медицинскую поддержку в случая наступления осложнений после вакцинации от целой группы болезней. Ведь иммунизация — один из самых эффективных и надежных механизмов противодействия опасным инфекционным заболеваниям, а наш полис защищает от ее возможных негативных последствий, придавая дополнительную уверенность застрахованному».