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РНПК победила в областном конкурсе на лучший Коллективный договор
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», стала победителем регионального конкурса «Лучший коллективный договор в организациях Рязанской области» в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы».

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», стала победителем регионального конкурса «Лучший коллективный договор в организациях Рязанской области» в номинации «Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы». Почетную грамоту получила заместитель гендиректора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась.

Победы в конкурсе Рязанская НПК добилась благодаря реализации сбалансированной кадровой политики, учитывающей высокие стандарты соцподдержки работников, безопасности и охраны труда, развитие знаний и навыков работников, формирование квалифицированного кадрового резерва. Основная цель такой политики — повышение эффективности деятельности персонала на всех уровнях и мотивация работников к достижению общих задач.

Заключение Коллективного договора, как основного документа между работодателем и работниками в лице первичной профсоюзной организации, является одним из инструментов соцзащиты работников. В соответствии с ним работникам предоставляется сбалансированный пакет социальных гарантий и компенсаций, включающий конкурентную базовую зарплату, систему премирования, набор социальных льгот и гарантий, уровень мотивации, сохранение здоровья, формирование корпоративной культуры предприятия, обеспечение льготными санаторно-курортными путевками. Договор пересматривается каждые три года и принимается общим собранием.

В настоящее время на предприятии действует Коллективный договор на 2019-2021 годов, основной акцент в нем сделан на привлечение, удержание, мотивацию работников и социальную поддержку. Компания ежегодно выполняет все обязательства, закрепленные в Коллективном договоре, в 2020 году на социальные программы было направлено более 262 млн рублей.

«Главный актив любой компании — это высокопрофессиональный персонал, мотивированный на эффективную работу, — сказала Наталия Балась. — Наше предприятие много работает, чтобы быть конкурентоспособным в регионе. В своей работе мы учитываем интересы и работников, и бизнеса, которые прописаны в Коллективном договоре и контролируются обеими сторонами. Совместная работа позволяет нам вырабатывать единую позицию по социальным вопросам и в полном объеме выполнять обязательства Компании, предприятия и Трудового законодательства».