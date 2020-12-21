После жалоб рязанцев в Дягилеве уберут свалку
В понедельник, 21 декабря, специалисты Дирекции благоустройства города приступили к уборке. В работах участвуют 15 человек, привлечено несколько единиц спецтехники.
По обращениям рязанцев в Дягилеве организовали работы по ликвидации свалки на улице Аллейной. Об этом сообщили в
В понедельник, 21 декабря, специалисты Дирекции благоустройства города приступили к уборке. В работах участвуют 15 человек, привлечено несколько единиц спецтехники.
С участка вывезли бытовой мусор и строительные отходы. Работы продолжат при благоприятной погоде.