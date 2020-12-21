Полицейские задержали угрожавшего женщине пьяного рязанца

Полицейские задержали 43-летнего пьяного рязанца, который угрожал ножом своей 50-летней сожительнице. Он ушел, не причинив женщине вреда. Однако та испугалась и обратилась в полицию.

Полицейские задержали 43-летнего пьяного рязанца, который угрожал ножом своей 50-летней сожительнице. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

В этот день сожители выпивали вместе. Между ними произошел конфликт из-за того, что женщина потребовала от мужчины начать вести здоровый образ жизни. Сожитель разозлился, взял нож и стал угрожать, что убьет. После этого он ушел, не причинив женщине вреда. Однако та испугалась и обратилась в полицию.

Мужчину задержали. Ему грозит два года тюрьмы.