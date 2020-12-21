\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
-5°
Втр, 22
-8°
Срд, 23
-10°
ЦБ USD 74.67 1.35 22/12
ЦБ EUR 91 1.17 22/12
Нал. USD 74.81 / 76.3 16:30
Нал. EUR 91.15 / 91.88 16:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
8 388
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
7 908
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
9 807
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
18 996
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Под Рязанью горел мноквартирный дом, есть пострадавшие
Сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил около 11:30. Огонь повредил квартиру на первом этаже, а также ту, что располагается над ней.

В понедельник, 21 декабря, в поселке Дашки-2 Рязанского района произошел пожар. Об этом пишет издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил около 11:30. Огонь повредил квартиру на первом этаже, а также ту, что располагается над ней. Одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.