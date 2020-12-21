Под Рязанью горел мноквартирный дом, есть пострадавшие
Сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил около 11:30. Огонь повредил квартиру на первом этаже, а также ту, что располагается над ней.
В понедельник, 21 декабря, в поселке Дашки-2 Рязанского района произошел пожар. Об этом пишет издательство «
Сигнал о возгорании в двухэтажном доме поступил около 11:30. Огонь повредил квартиру на первом этаже, а также ту, что располагается над ней. Одного человека госпитализировали с отравлением угарным газом.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.