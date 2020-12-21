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Пенсионный фонд сообщил об изменении дат выплат из-за новогодних праздников
Для более точной информации по режиму работы отделений почтовой связи в зависимости от класса можно обращаться в Пенсионный фонд. Информация о выплатах через кредитные организации появится позже.

Из-за предстоящих праздников в Рязанской области изменится график доставки пенсий и соцвыплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Выплата и доставка пенсий и других социальных выплат в декабре 2020 года:

  • 19 декабря — за 19, 20 декабря;
  • 21 декабря — за 21, 22, 23 декабря.

Выплата и доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные дни января 2021 года:

  • 28 — 29 декабря — за 3 января;
  • 4 января — за 4 января;
  • 5 января — за 5 января;
  • 6 января — за 6 и 7 января;
  • 8 января — за 8 января;
  • 9 января — за 9, 10 января.

Для более точной информации по режиму работы отделений почтовой связи в зависимости от класса можно обращаться в Пенсионный фонд. Информация о выплатах через кредитные организации появится позже.