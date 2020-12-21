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Оперштаб рассказал о состоянии рязанцев с коронавирусом
По данным на 21 декабря, в рязанских больницах находятся 554 пациента с коронавирусов. Пятеро из них дети, сообщил региональный оперштаб.

По данным на 21 декабря, в рязанских больницах находятся 554 пациента с коронавирусов. Пятеро из них дети, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 73 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 410 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 71 пациент, 36 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.