Оперштаб: 68 рязанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.

По данным на 20 декабря, в рязанских больницах находятся 553 пациента с коронавирусом. В их числе пятеро детей, сообщил региональный оперштаб.

Состояние 74 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 411 — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 68 человек, 32 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение дома.