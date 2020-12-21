На пожаре в Путятинском районе погибла женщина

В понедельник, 21 декабря, в поселке Мясной Путятинского района загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом пишеь издательство «Пресса».

В понедельник, 21 декабря, в поселке Мясной Путятинского района загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом пишеь издательство « Пресса ».

Сигнал о возгорании поступил в 9:13, на вызов выехали 16 спасателей из Путятина, Песочни и Шилова, а также 4 добровольца из Берегового. Машины заправляли из Пары, находящейся в 150 метрах от горящего дома.

На пожаре погибла 80-летняя женщина. Огонь уничтожил дом, гараж с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado и сарай. Два соседних дома удалось спасти.

Причину возгорания устанавливают.