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На Кузбассе осудили 18-летнего насильника
На Кузбассе осудили 18-летнего юношу осудили за изнасилование 46-летней женщины. Jбвиняемый с друзьями распивали спиртное в доме потерпевшей, и у них случился конфликт с ее сожителем. Пока другие разговаривали с хозяином дома, подросток изнасиловал 46-летнюю женщину.

На Кузбассе осудили 18-летнего юношу осудили за изнасилование 46-летней женщины. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает «VSE42.ru».

На момент преступления ему было 17 лет. По данным следствия, прежде обвиняемый с друзьями распивали спиртное в доме потерпевшей. У них случился конфликт с сожителем женщины. Молодые люди приехали, чтобы выяснить с ним отношения. Пока другие разговаривали с хозяином дома, подросток изнасиловал 46-летнюю женщину.

Ему назначено три года два месяца общего режима.