Мурашко призвал Рязанскую область ускорить закупку лекарств от COVID-19

Он напомнил, что правительство решило выделять средства на амбулаторное лечение пациентов. По его словам, все средства должны доводиться в течение одного-двух дней.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Рязанской области надо работать быстрее по закупке лекарств для пациентов с коронавирусом. Об этом он сказал в интервью каналу « Россия 24 ».

«По доставке лекарственных препаратов, нужно двигаться быстрее, да, законтрактовали весь объем, но развести везде не успели. Но ведь пациентам все равно, почему это не произошло», — сказал министр.

Он напомнил, что правительство решило выделять средства на амбулаторное лечение пациентов. По его словам, все средства должны доводиться в течение одного-двух дней.