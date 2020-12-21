Мэрия объяснила отказ передать «Водоканал» в частные руки
Позицию властей озвучила глава администрации Рязани Елена Сорокина в понедельник, 21 декабря. Она заявила, что предложения компании-концессионера «РВК-Центр» было отвергнуто, потому что ее основной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.
Мэрия объяснила отказ передать «Водоканал» в частные руки. Позицию властей озвучила глава администрации Рязани Елена Сорокина в понедельник, 21 декабря.
Сорокина заявила, что предложения компании-концессионера «РВК-Центр» было отвергнуто, потому что ее основной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.
Кроме того, модернизацию систем водоснабжения и водоотведения инвестор планировал осуществить, не вкладывая собственных средств, лишь за счет прибыли муниципального предприятия.