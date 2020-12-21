Из-за роста цен в России предложили ввести продуктовые карточки

С такой инициативой в кабмин обратилась глава комиссии Общественной палаты Юлия Оглобина. Об этом передает РИА Новости.

В России предложили ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. С такой инициативой в кабмин обратилась глава комиссии Общественной палаты Юлия Оглобина, передает РИА Новости .

По ее словам, повышение цен на базовые продукты в условия снижения зарплат и роста уровня безработицы недопустимо. Оглобина напомнила слова Владимира Путина о том, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о поручении министрам разобраться с ценами.

Глава комиссии также отметила, что цены по поручению президента «заморозят» только на три месяца, а затем они продолжат расти. Поэтому Правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих, считает Оглобина.