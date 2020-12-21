Итальянский вирусолог рассказал об опасности нового штамма коронавируса

Доказательств того, что новый штамм коронавируса опаснее исходного нет. Речь идет только о его большей заразности.

Нет доказательств того, что новый штамм коронавируса опаснее исходного. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

По словам главы Итальянского агентства по лекарственным средствам Джорджо Палу, нет свидетельств того, что штамм более летален или не поддается вакцинам. Речь идет только о его большей заразности. «От уханьского прототипа уже появились тысячи мутаций, которые позволяют проследить эволюцию вируса и классифицировать различные его генотипы. До сих пор ни одна из этих мутаций не была связана с усилением вирулентности, то есть способности вируса вызывать заболевание, убивать больше», — заявил ученый.

Напомним, в Великобритании нашли новую мутацию коронавируса, которая распространяется особенно быстро. Некоторые страны приостановили авиасообщение с государством.