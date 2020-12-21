Главный разработчик прививки от ковида рассказал об ее эффективности против нового штамма

«Спутник V» эффективен против нового британского варианта коронавируса. По предварительным оценкам, новый штамм вируса намного заразнее обычного, но свидетельств его большей опасности нет.

«Спутник V» эффективен против нового британского варианта коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика вакцины Александра Гинцбурга.

«Конечно, [вакцина] будет защищать. Нет никаких показаний к тому, что не будет», — заявил Гинцбург. По предварительным оценкам, новый штамм вируса намного заразнее обычного, но свидетельств его большей опасности нет.

Напомним, многие страны, в том числе Россия, ограничили сообщение с Великобританией. «Спутник V» — первая в мире вакцина от ковида, она разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи.