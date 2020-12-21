Еще в трех странах нашли новый штамм коронавируса

Ранее в ВОЗ заявляли, что специалисты организации находятся в тесном контакте с властями Великобритании и намерены информировать общественность о его характеристиках.

Еще в трех странах нашли новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Великобритании. Об этом со ссылкой на ВОЗ передает Би-би-си.

Речь идет об Австралии, Дании и Нидерландах. Ранее в ВОЗ заявляли, что специалисты организации находятся в тесном контакте с властями Великобритании и намерены информировать общественность о его характеристиках.