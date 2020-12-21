\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
-5°
Втр, 22
-8°
Срд, 23
-10°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.66 / 74.89 09:50
Нал. EUR 89.85 / 90.1 09:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
7 662
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
7 282
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
9 179
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
18 356
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Еще в трех странах нашли новый штамм коронавируса
Ранее в ВОЗ заявляли, что специалисты организации находятся в тесном контакте с властями Великобритании и намерены информировать общественность о его характеристиках.

Еще в трех странах нашли новый штамм коронавируса, который ранее выявили в Великобритании. Об этом со ссылкой на ВОЗ передает Би-би-си.

Речь идет об Австралии, Дании и Нидерландах. Ранее в ВОЗ заявляли, что специалисты организации находятся в тесном контакте с властями Великобритании и намерены информировать общественность о его характеристиках.