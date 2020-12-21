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Еще 137 рязанцев заразились COVID-19
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 16 771 заболевшего. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил столичный оперштаб.

Еще 137 рязанцев получили положительные тесты на COVID-19. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 16 771 заболевшего. За сутки выздоровели 122 пациента, всего 15 291. Скончались 126 рязанцев с коронавирусом (за сутки летальных случаев нет).

В России зарегистрировали 29 350 заразившихся (всего 2 877 727), вылечились 19 705 человек (2 295 362), умерли 493 (51 351).