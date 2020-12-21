Биолог рассказала о причинах мутации COVID-19

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о причине мутации коронавируса. По ее мнению, вирус мутировал у человека с угнетенным иммунитетом.

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о причине мутации коронавируса. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщила Lenta.ru.

По ее мнению, вирус мутировал у человека с угнетенным иммунитетом. Кроме того, изменения могут происходить в тканях, в которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора.

«Например, если пациента лечили высокими концентрациями конвалесцентной плазмы или противовирусными препаратами фавипиравир или ремдесивир», — сказала она.

Как считает биолог, такие препараты портят вирусный фермент, синтезирующий полимеры в нуклеиновые кислоты. Именно поэтому SARS-CoV-2 смог накопить большое количество мутаций. Это свидетельствует, что в дальнейшем коронавирус может мутировать вновь.