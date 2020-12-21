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Аркадий Фомин доставил лекарства шиловцам с коронавирусом
«В сложных условиях пандемии многие нуждаются в помощи. Дорогие земляки, если у вас есть желание поддержать больных и пожилых людей, присоединяйтесь к числу добровольцев», — призвал Аркадий Фомин.

В субботу, 19 декабря, председатель рязанской областной думы Аркадий Фомин обсудил с главным врачом Шиловского межрайонного медицинского центра (ММЦ) Татьяной Манакиной эпидемиологическую ситуацию в районе и обеспечение лекарствами больных COVID-19, которые лечатся на дому.

Татьяна Манакина рассказала, что центр получил все лекарственные средства, которые входят в протокол лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. По ее словам, при подозрении на COVID-19 назначается анализ, результаты мазка сообщаются в течение двух дней. После лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции выдаются необходимые лекарства. Набор получаемых медикаментов для конкретного больного определяет доктор. Их доставляют в тот же день врачи или волонтеры.

После встречи председатель регионального парламента вместе с местными волонтерами принял участие в доставке лекарств больным c коронавирусной инфекцией.

«В сложных условиях пандемии многие нуждаются в помощи. Дорогие земляки, если у вас есть желание поддержать больных и пожилых людей, присоединяйтесь к числу добровольцев», — призвал Аркадий Фомин.