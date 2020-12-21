\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
-3°
Втр, 22
-8°
Срд, 23
-10°
ЦБ USD 74.67 1.35 22/12
ЦБ EUR 91 1.17 22/12
Нал. USD 74.81 / 76.3 14:39
Нал. EUR 90.92 / 91.79 14:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
18 декабря 13:41
8 071
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
7 621
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
9 522
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
18 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Адвокаты назвали дело Ефремова водевилем
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал дело артиста Михаила Ефремова водевилем. Дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал дело артиста Михаила Ефремова водевилем. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщило РИА Новости.

«Дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры. Предполагаю, что еще не раз будут вспоминать и корить поведением коллег», — заявил Пилипенко.

Напомним, из-за публичных высказываний по делу адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста, лишили адвокатского статуса на год, а представителя потерпевших — Александра Добровинского — на два.