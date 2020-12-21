Адвокаты назвали дело Ефремова водевилем

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал дело артиста Михаила Ефремова водевилем. Дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко назвал дело артиста Михаила Ефремова водевилем. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщило РИА Новости .

«Дело бросило тень на репутацию российской адвокатуры. Предполагаю, что еще не раз будут вспоминать и корить поведением коллег», — заявил Пилипенко.

Напомним, из-за публичных высказываний по делу адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста, лишили адвокатского статуса на год, а представителя потерпевших — Александра Добровинского — на два.