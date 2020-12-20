ВОЗ изучит новый штамм коронавируса

ВОЗ изучит новый штамм коронавируса, который появился в Великобритании. Ранее уже подтвердили, что новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного. При этом пока не выявлена его повышенная опасность с точки зрения смертности или госпитализации.

Всемирная организация здравоохранения изучает информацию о новом штамме коронавируса, который выявили в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного. Это значит, что теперь людям следует быть еще осторожнее. При этом пока не выявлена его повышенная опасность с точки зрения смертности или госпитализации.

Британские специалисты делятся с ВОЗ результатами анализа и текущих исследований. Всемирная организация здравоохранения будет информировать государства-члены и общественность о характеристиках этого типа вируса и любых последствиях.

В Лондоне 19 декабря ввели локдаун. Об ужесточении мер также заявили власти Шотландии и Уэльса.