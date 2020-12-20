Варламов высказался о выступлении «беременной» рязанки на пресс-конференции Путина

Варламов прокомментировал вопрос рязанки о присвоении Игорю Грекову звания Героя России. Он отметил, что «подвиг» вице-губернатора пока не смогли доказать и заявил, что рязанка обманула президента.

Блогер Илья Варламов высказался о выступлении рязанки Александры Безукладовой на пресс-конференции Путина. Ролик опубликован на его YouTube-канале .

Варламов прокомментировал вопрос рязанки о присвоении Игорю Грекову звания Героя России. Он отметил, что «подвиг» вице-губернатора пока не смогли доказать и заявил, что рязанка обманула президента.

Напомним, девушка попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор. Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся. Она объяснила, почему не рассказала о подвиге вице-губернатора раньше.

Рязанку потребовали наказать за ложь президенту.