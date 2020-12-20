В Спасске сбили 79-летнюю женщину на пешеходном переходе

В Спасске 19 декабря на перекрестке улиц Советской и Ломоносова сбили 79-летнюю пенсионерку. За рулем ВАЗ-2115 находился 18-летний местный житель. Пострадавшую с травмой тазобедренного сустава увезли в ОКБ.

В Спасске в субботу, 19 декабря, на перекрестке улиц Советской и Ломоносова сбили 79-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает ИД «Пресса».

ДТП произошло около 9:00. За рулем ВАЗ-2115 находился 18-летний местный житель. Пострадавшую с травмой тазобедренного сустава увезли в ОКБ.

По словам инспекторов ГИБДД, водитель утверждал, что ехал с разрешенной скоростью, но не заметил женщину, идущую по нерегулируемому пешеходному переходу. Водительский стаж у молодого человека меньше года.