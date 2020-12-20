В Рыбновском районе трактор врезался в легковушку

В Рыбновском районе столкнулись трактор и легковой автомобиль. Авария произошла в субботу, 19 декабря, примерно в 16:50 на 8-м километре автодороги Рыбное — Константиново. В результате ДТП госпитализировали 56-летнюю пассажирку легковушки.

В Рыбновском районе столкнулись трактор и легковой автомобиль. Авария произошла в субботу, 19 декабря, примерно в 16:50 на 8-м километре автодороги Рыбное — Константиново, сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительной информации, 28-летний водитель за рулем трактора «Беларусь» ехал из Рыбного в сторону села Константинова. Около поворота в сторону деревни Марково он повернул налево и столкнулся с Kia Rio. За рулем иномарки был 56-летний водитель.

В результате ДТП госпитализировали 56-летнюю пассажирку Kia Rio. Проводится проверка.