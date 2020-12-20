В Рязанской области за сутки зафиксировали 135 новых случаев COVID-19

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области выявили 135 зараженных коронавирусом (всего 16 634), новых выздоровевших 124, смертей нет.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в Рязанской области выявили 135 зараженных коронавирусом (всего 16 634), новых выздоровевших 124, смертей нет.

В России за сутки подтвержденных случаев COVID-19 — 28 948 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 336 (18,4%) без клинических проявлений.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 2 848 377 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано 20 915 человек, умерли 511.

За весь период пандемии от коронавируса скончались 50 858 россиян.