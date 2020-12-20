В Рязанском районе при столкновении двух легковушек погибла женщина

В Рязанском районе при столкновении двух легковушек погибла 73-летняя женщина. Смертельная авария в Рязанском районе произошла в субботу, 19 декабря, около 13:50. Пострадали также водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и его четырехлетняя пассажирка.