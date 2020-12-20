В Рязанском районе при столкновении двух легковушек погибла женщина
В Рязанском районе при столкновении двух легковушек погибла 73-летняя женщина. Смертельная авария в Рязанском районе произошла в субботу, 19 декабря, около 13:50. Пострадали также водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и его четырехлетняя пассажирка.
Смертельная авария в Рязанском районе произошла в субботу, 19 декабря, около 13:50, сообщили в региональном УГИБДД.
По предварительной информации, на 18-м километре автодороги Рязань — Спасск 73-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo въехала в Mitsubishi Lancer, которым управлял 45-летний водитель.
В результате аварии водитель Volkswagen Polo погибла.
Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и его четырехлетняя пассажирка обращались за медицинской помощью.
Проводится проверка.
Напомним, фото с места ДТП накануне публиковали в социальных сетях очевидцы.