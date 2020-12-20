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В Рязанском районе при столкновении двух легковушек погибла женщина
В Рязанском районе при столкновении двух легковушек погибла 73-летняя женщина. Смертельная авария в Рязанском районе произошла в субботу, 19 декабря, около 13:50. Пострадали также водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и его четырехлетняя пассажирка.

Смертельная авария в Рязанском районе произошла в субботу, 19 декабря, около 13:50, сообщили в региональном УГИБДД.

По предварительной информации, на 18-м километре автодороги Рязань — Спасск 73-летняя женщина за рулем Volkswagen Polo въехала в Mitsubishi Lancer, которым управлял 45-летний водитель.

В результате аварии водитель Volkswagen Polo погибла.

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer и его четырехлетняя пассажирка обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.

Напомним, фото с места ДТП накануне публиковали в социальных сетях очевидцы.