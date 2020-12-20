В Петербурге мужчина выбросил девушку с балкона

В Санкт-Петербурге 41-летний местный житель выбросил свою 27-летнюю гостью с пятого этажа. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отрыв надпочечника и множественные переломы.

В Санкт-Петербурге 41-летний местный житель выбросил свою гостью с пятого этажа. Об этом 20 декабря сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 19 декабря. 27-летняя девушка пришла в гости 41-летнему мужчине, они выпивали. Пара поссорилась. Мужчина избил девушку, а затем выбросил ее с балкона.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отрыв надпочечника и множественные переломы.

Мужчину задержали. Известно, что он имеет семь судимостей, в том числе за применение насилия. Последний раз был осужден за угрозу убийством в 2018 году.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о избрании меры пресечения.