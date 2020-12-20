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Снег на улицах Рязани в ночь на воскресенье убирала новая спецтехника
Снег на улицах Рязани в ночь на воскресенье убирала новая спецтехника. Шесть комбинированных машин на базе КАМАЗ для сгребания и подметания снега с проезжих частей, для распределения сухого реагента со смачиванием приобрели за счет средств регионального бюджета. Техника полностью подготовлена и включена в ежедневный график уборки.

Заместитель главы администрации Владимир Бурмистров в субботу, 19 декабря, провел планерку в Дирекции благоустройства города, сообщается на сайте городской администрации. Он встретился с руководителями участков МБУ «ДБГ», ответственных за уборку города, посмотрел рабочий кабинет, откуда контролируют ночную работу машин, подключенных к системе ГЛОНАСС, а также новую спецтехнику.

Шесть комбинированных машин на базе КАМАЗ для сгребания и подметания снега с проезжих частей, для распределения сухого реагента со смачиванием приобрели за счет средств регионального бюджета. Техника полностью подготовлена и включена в ежедневный график уборки. В ночь на воскресенье она вышла на дороги впервые.

Владимир Бурмистров подчеркнул, что в предпраздничные и праздничные дни количество бригад должно быть увеличено.