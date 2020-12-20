Соловьев заступился за «беременную» с пресс-конференции Путина рязанку

Соловьев считает ее накаание лишним. Телеведущий высказался о своем отношении к поступку.

Телеведущий Владимир Соловьев заступился за Александру Безукладову, которая держала табличку «Я беременна» на пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал « 360 ».

«Ну зачем, это уже лишнее. Она и так уже, я думаю, напугана. И она, и муж ее, который, говорят, у этого несчастного Грекова работает. И сам Греков всему уже не рад. Думаю, что достаточно им досталось. Куда еще наказывать. Ну чего добивать несчастную девушку», — сказал «360» Соловьев.

Тем не менее телеведущий заявил, что негативно относится к ее поступку.

Напомним, девушка попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России за спасение семи человек на пожаре. В телефонном разговоре с журналистом Андреем Карауловым рязанский вице-губернатор не смог назвать точное число спасенных.

РЗН. инфо разобрался, кого и как спас рязанский вице-губернатор. Позже спасенная вице-губернатором рязанка рассказала о случившемся. Она объяснила, почему не рассказала о подвиге вице-губернатора раньше.

Рязанку потребовали наказать за ложь президенту.