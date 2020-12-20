Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на неделю

В среду в регион придет похолодание. Всю неделю ожидается снег.

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на следующей неделе. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В ночь на понедельник, 21 декабря, ожидается до -6 градусов. Днем до -3 градусов, снег.

В ночь на вторник будет до -9 градусов, днем -7 градусов, солнечная погода.

В ночь на среду, 23 декабря, похолодает до -11 градусов. Днем -7 градусов, солнечно.

Ночью в четверг ожидается до -11 градусов, снег. Днем до -4 градусов, снег.

Ночью в пятницу будет до -6 градусов. Днем снег, -2 градуса.