С 1 января в России изменятся требования по установке новогодней елки

С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила противопожарного режима, в том числе по установке новогодних елок. Ветки новогоднего дерева должны находиться на расстоянии не менее одного метра от приборов систем отопления и кондиционирования, а также не перекрывать эвакуационные пути и выходы из помещения.

С 1 января 2021 года вступают в силу новые правила противопожарного режима, в том числе по установке новогодних елок. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Ветки новогоднего дерева должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен, потолка и приборов систем отопления или кондиционирования, а также не перекрывать беспрепятственный выход из помещения.