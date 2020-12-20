Рязанцу с коронавирусом не выдают бесплатные лекарства

Мать рязанца не может купить ему лекарства, назначенные врачом. Он лежит дома с температурой 41, на фоне коронавируса у него развилась двухсторонняя пневмония.

Рязанцу с коронавирусом не выдают бесплатные лекарства. Об этом рассказали на Первом канале.

Мать рязанца не может купить ему лекарства, назначенные врачом. Он лежит дома с температурой 41, на фоне коронавируса у него развилась двухсторонняя пневмония.

В поликлинике №2 медикаменты бесплатно не выдают.

Женщина отметила, что купила препараты на 10 тысяч рублей, а ее пенсия составляет 14,5 тысячи.

Напомним, на пресс-конференции Владимира Путина рязанец пожаловался, что жителям Рязанской области не выдают бесплатно лекарства от коронавируса.