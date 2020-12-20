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Российских пенсионеров начнут прививать от коронавируса
Российских пенсионеров начнут прививать от коронавируса. Вакцинация от COVID-19 россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе. Об этом 20 декабря заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцинация от COVID-19 россиян старше 60 лет может начаться уже на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 20 декабря на телеканале «Россия-1». По его словам, клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет проходят заключительную стадию.

Он выразил надежду, что вакцинация пожилых россиян начнется уже на следующей неделе.