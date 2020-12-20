Прокуратура провела проверку в общежитии рязанского вуза

Ректору университета внесли представление. В отношении директора студенческого городка РГУ возбудили дело об административном правонарушении.

Прокуратура провела проверку общежития для студентов РГУ имени Есенина на Касимовском шоссе. Об этом сообщили в надзорном органе.

Во время проверки в общежитии нашли нарушения. В здании есть дефекты внутренней отделки помещений, нарушения плиточного и лакокрасочного покрытия стен, следы протечек на потолках, дефекты напольного покрытия в местах общего пользования (кухнях, коридорах, помещений для сушки белья), нет контейнеров для сбора ТКО, контейнерная площадка для мусоросборников не оборудована, не выполняются мероприятия по дератизации и дезинсекции, а именно: нарушена герметизация прохода коммуникаций в перекрытиях стояков водоснабжения, канализации в санузлах, в местах выхода вентиляционных отверстий отсутствуют решетки, поверхности стен, напольного покрытия в душевых, кухнях, на балконах есть загрязнения, необходимо проведение генеральной уборки, в общежитии недостаточно постирочных.

Ректору университета внесли представление. В отношении директора студенческого городка РГУ возбудили дело об административном правонарушении, которое направили для рассмотрения в управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.