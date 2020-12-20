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Прокуратура поможет вернуть отопление в квартиру рязанских пенсионеров
Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку после публикации в СМИ о том, что в ванной комнате квартиры пенсионеров дома на улице Строителей, 13б нет тепла. Каждый год у пожилых жильцов возникает эта проблема из-за воздушной пробки в системе отопления.

Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку после публикации в СМИ о том, что в ванной комнате у пенсионеров на улице Строителей, 13б нет тепла. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-центре прокуратуры Рязанской области.

Каждый год у пожилых жильцов возникает эта проблема из-за воздушной пробки в системе отопления. Обращения пенсионеров в управляющую компанию «Городская Роща-1» не приносят результата.

«Прокуратура района проверит исполнение жилищного законодательства по обеспечению теплом всего дома, в котором проживают пенсионеры. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за предоставление качественных услуг населению», — сообщили в пресс-центре.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокурора района.

Напомним, пожилая женщина рассказала РЗН. инфо, что в их квартире каждый год не работает сушка в ванной комнате. По словам жительницы, работа занимает у специалиста 15 минут, но с УК пенсионеры пытаются связаться по несколько месяцев.