Европейские страны закрывают авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса

О новом варианте коронавируса стало известно на этой неделе. Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.

Ряд стран Европы закрывает авиасообщение с Великобританией из-за новой мутации коронавируса. Об этом передает ТАСС .

Авиасообщение намерены приостановить власти Италии. По данным СМИ, возможность прервать авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией рассматривают власти Франции. Запрет на пассажирское авиасообщение ввели Нидерланды.

Кроме того, решение о закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки обсуждают в Израиле.

Правительство Испании призвало Евросоюз выработать скоординированный ответ после выявления в Великобритании новой мутации коронавируса.

Отметим, о новом варианте коронавируса стало известно на этой неделе. Предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что новый вариант коронавируса, по предварительным данным, может быть на 70% более заразен. Однако пока нет подтверждения, что мутировавший вирус может быть более летальным.